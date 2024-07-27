Татьяна Брухунова покрестила годовалую дочку от Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова уже давно стала известной персоной. Она состоит в браке с Евгением Петросяном. В последнее время избранница юмориста много путешествует. У нее в 2023 году родилась дочка Матильда. Супруги скрывали это несколько месяцев. У них также растет сын Ваган, которому четыре года. Примечательно, что еще недавно Татьяна была в Санкт-Петербурге. Но теперь она вернулась в Москву и устроила крещение для младшей наследницы.
Жена Петросяна облачилась в белое платье с цветочным принтом. Лук дополнил полупрозрачный платок в горошек. Она нарядила Вагана в костюм небесного цвета с шортами. А вот Матильда была в блузке и льняных брючках. На фото Брухунова усадила дочку на свои колени, а рядом стоял сын и любовался сестрой.
Татьяна Брухунова с детьми. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
«Одной православной христианкой в мире стало больше», — написала Татьяна.
Поклонники были впечатлены кадрами. Многие отметили, что Матильда подросла. Она отчасти похожа на брата, но лицо девочки пара пока скрывает. Другие осыпали комплиментами стиль Брухуновой.
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