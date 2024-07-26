Ольга Гажиенко высказалась о сыне Риты Агибаловой Мите: «От папы своего он немного отвык»

Сын Риты Агибаловой Митя сейчас находится в Москве. Неделю назад мальчик прилетел вместе с бабушкой Ириной Агибаловой в Россию с Кипра, где живет уже пять лет с мамой и отчимом Павлом Марсо.
В столице Митю встречал папа, бывший муж Риты Агибаловой Женя Кузин. В Москве Митя пробудет ровно месяц. Родные мальчика надеются. что за это время Жене Кузину удастся наладить контакт с сыном, которого он не видел долгих пять лет.
Тетя мальчика, старшая сестра Риты Агибаловой Ольга Гажиенко в своем телеграм-канале рассказала, что Женя Кузин очень старается быть хорошим отцом и завоевать доверие сына. Накануне он провел с Митей целый день.
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Рита Агибалова с сыном от Жени Кузина Митей. Фото: соцсети Риты Агибаловой
«От папы своего, думаю, он немного отвык. 5 лет большой срок. Надеюсь, они смогут за время, что Митя здесь, восстановить связь. Для любого мальчика это важно. Уверена, Женя постарается. Я вижу стремление. Он хочет общаться с сыном. И никто из нас не собирается этому мешать. Мы все за счастье Мити», — поделилась своими наблюдениями Ольга Гажиенко.
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