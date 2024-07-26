Ольга Гажиенко высказалась о сыне Риты Агибаловой Мите: «От папы своего он немного отвык»

Сын Риты Агибаловой Митя сейчас находится в Москве. Неделю назад мальчик прилетел вместе с бабушкой Ириной Агибаловой в Россию с Кипра, где живет уже пять лет с мамой и отчимом Павлом Марсо.

В столице Митю встречал папа, бывший муж Риты Агибаловой Женя Кузин. В Москве Митя пробудет ровно месяц. Родные мальчика надеются. что за это время Жене Кузину удастся наладить контакт с сыном, которого он не видел долгих пять лет.

Тетя мальчика, старшая сестра Риты Агибаловой Ольга Гажиенко в своем телеграм-канале рассказала, что Женя Кузин очень старается быть хорошим отцом и завоевать доверие сына. Накануне он провел с Митей целый день.