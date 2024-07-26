Композитор Зацепин открестился от Пугачевой: «Не знаю, где она, что она»

Композитор Александр Зацепин плотно сотрудничал с Аллой Пугачевой на заре ее карьеры. Именно хиты его авторства сделали Аллу Пугачевой любимицей публики.
«Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата». Эти песни знакомы абсолютно каждому. В свое время тандем Пугачевой и Зацепина был невероятно ярким и продуктивным. Певица и композитор тесно общались и даже дружили.
Однако сейчас Александр Зацепин признается, что уже и не помнит, когда в последний раз разговаривал с Аллой Борисовной. Фактически маэстро открестился от знакомства с Примадонной.
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«Я с ней не контачу. Мы не знаем, где она, что она», — признался Александр Зацепин.
Александр Зацепин. Фото: Global Look Press
Между тем, с Аллой Пугачевой не общается не только Александр Зацепин, но и другие авторы, которые в свое время создавали хиты для Примадонны. Напряженные отношения у Аллы Пугачевой с Ильей Резником и Раймондом Паулсом.
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