Композитор Зацепин открестился от Пугачевой: «Не знаю, где она, что она»

Композитор Александр Зацепин плотно сотрудничал с Аллой Пугачевой на заре ее карьеры. Именно хиты его авторства сделали Аллу Пугачевой любимицей публики.

«Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата». Эти песни знакомы абсолютно каждому. В свое время тандем Пугачевой и Зацепина был невероятно ярким и продуктивным. Певица и композитор тесно общались и даже дружили.

Однако сейчас Александр Зацепин признается, что уже и не помнит, когда в последний раз разговаривал с Аллой Борисовной. Фактически маэстро открестился от знакомства с Примадонной.

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