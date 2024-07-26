Ирина Салтыкова публично унизила Викторию Боню: «Человек определенного уровня»

Виктория Боня пригласила на интервью в прошлом известную певицу Ирину Салтыкову. Во время беседы две звезды повздорили. Виктории Боне не понравилось, как на ее слова отреагировала Ирина Салтыкова.

Боня при этом попыталась сгладить ситуацию. Она заявила, что старается быть предельно корректной и вежливой, но вероятно, не каждый способен это считать правильно. Виктория Боня напомнила, что ей давно не пятнадцать лет и мягко потребовала от Ирины Салтыковой уважительного к себе отношения.

Но певицу, известную своим непростым характером, было уже не остановить. Ирина Салтыкова отчитала Викторию Боню, намекнув на ее весьма посредственные интеллектуальные данные.

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«Что ты сейчас хочешь? Я не хочу слушать твой монолог, он мне не интересен. Ты знаешь, что я подумала. Когда ты сидишь с человеком определенного уровня, скажем так, ты адаптируешься под него, как инфузория-туфелька. Это метафора, а ты уж сделай вывод сама. Не надо задавать мне дополнительных вопросов. Хорошо?» — отчитала Ирина Салтыкова Викторию Боню.

По материалам RUTUBE-шоу «Злые языки»