Тина Канделаки: «Убрать «Дом-2» было правильным решением. Он себя изжил»

Реалити-шоу «Дом-2» — одно из самых долгоиграющих на российском телевидении. В мае исполнилось двадцать лет с первого выхода эфира проекта в эфир.

До конца 2020 года «Дом-2» шел на телеканале ТНТ, а в апреле 2021 года начал выходить на телеканале Ю.

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки считает, что решение руководства ТНТ отказаться от рассказа о жизни на телестройке было правильным. Свою точку зрения Тина Канделаки озвучила в эфире радио «Комсомольская правда».

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«Убрать «Дом-2», конечно, было правильным решением, он себя изжил, поэтому мы начали думать, что может заменить проект в наиболее созидательном и познавательном ключе», — цитирует Тину Канделаки kp.ru.

Тина Канделаки сделала акцент на том, что руководство канала поставило перед собой целью выпускать такие проекты, из которых телезрители могли узнавать что-то новое для себя.

На смену «Дому-2» пришли такие реалити-шоу, как «Звезды в Африке», «Вызов», «Выжить в Дубае». Новые проекты уже успели завоевать популярность у зрителей.