Сын Тины Канделаки отказался от фамилии отца

Тина Канделаки приветствует решение сына Лео. Фото: Global Look Press

Сын Тины Канделаки будет носить ее фамилию не только на сцене, но и в жизни.

Телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в браке с Андреем Кондрахиным родила двоих детей: сына Лео и дочку Меланию.

Наследница звезды не так давно вышла замуж и взяла фамилию супруга. Фамилию отца не будет носить и сын Тины Канделаки Лео. Он уже выступает на сцене под фамилией своей знаменитой мамы.

И как выяснилось, Лео принял решение, что Канделаки он будет не только в творческой, но и обычной жизни. Во время интервью радио «Комсомольская правда» Тина Канделаки рассказала, что сын Лео решил продолжить род матери, а не отца.

Тина Канделаки дала понять, что ей такое решение наследника польстило.

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«Спасибо Лео за это решение. Не скрою, оно мне было очень приятно», — цитирует Тину Канделаки kp.ru.

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