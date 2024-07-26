Сын Тины Канделаки отказался от фамилии отца

Телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в браке с Андреем Кондрахиным родила двоих детей: сына Лео и дочку Меланию.

Наследница звезды не так давно вышла замуж и взяла фамилию супруга. Фамилию отца не будет носить и сын Тины Канделаки Лео. Он уже выступает на сцене под фамилией своей знаменитой мамы.

И как выяснилось, Лео принял решение, что Канделаки он будет не только в творческой, но и обычной жизни. Во время интервью радио «Комсомольская правда» Тина Канделаки рассказала, что сын Лео решил продолжить род матери, а не отца.

Тина Канделаки дала понять, что ей такое решение наследника польстило.

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