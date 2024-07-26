Директор Ларисы Долиной о ее заложенном за 50 миллионов доме: «Это — системное мошенничество»

Накануне появилась информация о том, что певица Лариса Долина якобы заложила свою подмосковную дачу. Звезде потребовались 50 миллионов рублей на организацию юбилейного тура по стране.

Но как выяснилось, Лариса Долина к этому никакого отношения не имеет. Дом она не закладывала, в средствах на организацию гастролей не нуждается. Это действовали мошенники. Именно они разместили в Сети объявление о том, что под залог дачи Лариса Долина просила крупный кредит под 30 процентов годовых.

«Это — системное мошенничество. Достаточно подготовленное, многоступенчатое», — поделился с kp,ru директор певицы Сергей Пудовкин.

Он объяснил, что Лариса Александровна в последнее время активно получала запросы от кредитных организаций, хотя в подобных услугах звезда не заинтересована.

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Мошенники просто используют в своих схемах имена известных людей, чтобы получить доступ к финансовым ресурсам. К работе по пресечению деятельности злоумышленников, разгласивших личную информацию, уже подключились юристы. Они будут обращаться в правоохранительные органы с тем, чтобы пресечь утечку информации конфиденциального характера.