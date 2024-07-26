Суд дал время на примирение Алсу и Яна Абрамова до 22 августа

В эту пятницу, 26 июля, состоялось очередное судебное заседание по бракоразводному процессу певицы Алсу Абрамовой с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым.

Певица Алсу на суд не явилась, поскольку с одним из своих детей отправилась на открытие Олимпиады в Париж. Ян Абрамов же развода с красавицей-женой не желает и пытается сделать все, чтобы сохранить брак.

Видимо, учитывая его пожелание, суд дал супругам время на примирение — до 22 августа. Таким образом, у певицы Алсу и Яна Абрамова есть четыре недели, чтобы воссоединиться.

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Но судя по всему, певица Алсу настроена решительно. Она намерена развестись с Яном Абрамовым, которого считает неверным мужем.

Плюс ко всему, Алсу хочет забрать себе квартиру за 300 млн рублей в московском небоскребе Триумф-палас после развода с Яном Абрамовым. Иск об этом она уже подала в суд.

По материалам телеграм-канала Mash