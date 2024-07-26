«Нас «загасят»: на «Выжить в Дубае» звезды пытаются переманить «народников» в свою команду

В ближайшее воскресенье, 28 июля, в эфир ТНТ выйдет очередной выпуск реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» с ведущими Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей.

До финала осталось уже совсем ничего. Страсти накаляются. В звездной команде осталось всего четыре участника, зато у «народников» полный комплект, семь человек. Скоро двум командам предстоит объединиться. Ну а пока звезды пытаются переманить на свою сторону кого-то с противоположной стороны, понимая, что без этого шага им придется совсем туго.

«Когда соединятся команды, нас «загасят», если мы не возьмем одного – двоих человек из вашей команды», — обратился Торнике Квитатиани к одному из соперников.

Он признался, что это всего лишь тактика, которая поможет выстоять в борьбе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Ты мне вообще не нравишься, но мы должны сотрудничать», — добавил Торнике.

Как будут развиваться события, узнаете уже в это воскресенье. Начало эфира «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ в 18:30.