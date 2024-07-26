Адвокат Яна Абрамова заявил, что тот не изменял Алсу: «Я ни разу не видел его с другой женщиной»

Бизнесмен Ян Абрамов, с которым сейчас разводится певица Алсу Абрамова, сменил адвоката. Теперь его интересы в бракоразводном процессе представляет известный звездный адвокат Александр Добровинский.

Он уже сделал несколько громких заявлений для прессы. Своего подзащитного Яна Абрамова Александр Добровинский считает редким семьянином и не понимает, по какой такой причине певица Алсу вдруг решила развестись с ним после восемнадцати лет брака.

Прокомментировал Александр Добровинский и слухи о том, что Ян Абрамов якобы изменял жене с Анастасией Решетовой. Адвокат практически уверен, что все это домыслы.

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«Я знаком с Яном много-много лет. Ни разу не видел его с другой женщиной. Мы встречались в разных местах: в клубах, ресторанах, на отдыхе, и я ни разу не слышал от него, чтобы он сказал проходящей мимо «красивая женщина», — вот такой веский довод в оправдание Яна Абрамова привел адвокат Александр Добровинский.

Добровинский отметил, что певица Алсу разводится из-за каких-то собственных догадок и нестабильного настроения.

«Мне очень трудно судить импульс женщины. Спелый арбуз и женское настроение определить невозможно никогда», — заключил Александр Добровинский.

По материалам starhit.ru