Тигран Салибеков озвучил размер своей зарплаты на «Доме-2»: «450 тысяч»

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков устроил в соцсети интерактив с подписчиками, во время которого ответил на вопросы. В их числе были и касающиеся нынешних заработков Тиграна Салибекова.

Поклонники поинтересовались, какая же зарплата у Тиграна сейчас на проекте. И тот без какого-либо стеснения озвучил цифру, которая приближается к полмиллиону. При этом Тигран Салибеков дал понять, что он не очень доволен этой суммой.

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«У меня зарплата такая же, как и была. Ничего не поменялось. Никто ее не повысил, хотя очень хотелось бы. 450 тысяч как получал, так и получаю. К сожалению. Но будем стараться, чтобы она стала чуть-чуть больше», — сказал Тигран Салибеков.

При таком раскладе становится понятно, почему Тигран Салибеков не спешит покидать телестройку. Но остается неясным, почему Вика Лысковец постоянно истерит из-за того, что Тигран Салибеков неспособен заработать. Судя по всему, полмиллиона для нее не деньги.