Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии

Известный светский журналист Отар Кушанашвили держит своих поклонников в курсе по поводу лечения от онкологического заболевания. Ранее Отар Кушанашвили перенес операции на брюшной полости. Во время одной из них и была обнаружена злокачественная опухоль.

Медики приняли решение о переводе Отара Кушанашвили в онкологический центр, где он сейчас и проходит первый курс химиотерапии. Несмотря на сильную боль, которую он испытывает, Отар Кушанашвили сохраняет оптимизм и делится с подписчиками снимками из больничной палаты.