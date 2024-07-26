Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии

Известный светский журналист Отар Кушанашвили держит своих поклонников в курсе по поводу лечения от онкологического заболевания. Ранее Отар Кушанашвили перенес операции на брюшной полости. Во время одной из них и была обнаружена злокачественная опухоль.
Медики приняли решение о переводе Отара Кушанашвили в онкологический центр, где он сейчас и проходит первый курс химиотерапии. Несмотря на сильную боль, которую он испытывает, Отар Кушанашвили сохраняет оптимизм и делится с подписчиками снимками из больничной палаты.
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Отар Кушанашвили в клинике. Фото: соцсети Отара Кушанашвили
«Вот теперь — более-менее полная картина. Вот там, под бинтами и ватой, — встроенная в меня для терапии (устройство) с иноземным названием», — написал под снимком Отар Кушанашвили.
Стоит добавить, что Отара Кушанашвили во время болезни материально поддерживают его звездные друзья. Известно, что деньги журналисту перечислили музыканты Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе, а еще Отар регулярно созванивается с Аллой Пугачевой.
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