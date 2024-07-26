Певица Алсу улетела на Олимпиаду в Париж

Певица Алсу Абрамова явно дает понять, что не хочет возвращаться к мужу Яну Абрамову, который изменял ей в браке. В эти дни Алсу Абрамова наслаждается своей свободой.

Как рассказал адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский, в эти дни Алсу с одним из троих детей улетела в Париж, где в эту пятницу, 26 июля состоится торжественное открытие Олимпийских игр.

А между тем, бракоразводный процесс находится в самом разгаре. По словам Александра Добровинского, Ян Абрамов намерен сделать все возможное. чтобы сохранить семью. С певицей Алсу Абрамов прожил восемнадцать лет, в браке родилось трое детей.

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Как заявил Добровинский, Абрамов искренне не понимает, по какой причине Алсу Абрамова приняла решение развестись с ним. Бизнесмен заверил адвоката, что в случае развода будет содержать своих детей по-королевски.

По материалам телеграм-канала SHOT