Беременная Мусульбес из «Дома-2» готовится к родам: «Очень жду, когда малышка попросится наружу»

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес на днях впервые станет мамой. Она подарит дочку своему мужу Роману Капаклы, который ради красавицы Тани бросил Марину Африкантову.
Беременная Таня Мусульбес в микроблоге рассказала, как чувствует себя накануне родов. Таня призналась, что ей очень тяжело дохаживать. Малышка в ее животе ведет себя очень активно. Пинает маму ножками и всячески дает понять, что расслабиться ее родителям точно не получится.
Татьяна Мусульбес призналась, что очень плохо спит по ночам. И пожаловалась на боли в ребрах.
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«Мои ночи становятся очень и очень сложными. Я очень беспокойно сплю, я сорок четыре раза просыпаюсь. Надеюсь, мои ребра в целости и сохранности, и они у меня не отбиты. Проснулась по будильнику, потому что нужно ехать в больницу. Срок уже большой и теперь каждую неделю я езжу на КТГ. И очень жду, когда малышка попросится наружу», — поделилась Таня Мусульбес.
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