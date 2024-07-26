Беременная Мусульбес из «Дома-2» готовится к родам: «Очень жду, когда малышка попросится наружу»

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес на днях впервые станет мамой. Она подарит дочку своему мужу Роману Капаклы, который ради красавицы Тани бросил Марину Африкантову.

Беременная Таня Мусульбес в микроблоге рассказала, как чувствует себя накануне родов. Таня призналась, что ей очень тяжело дохаживать. Малышка в ее животе ведет себя очень активно. Пинает маму ножками и всячески дает понять, что расслабиться ее родителям точно не получится.

Татьяна Мусульбес призналась, что очень плохо спит по ночам. И пожаловалась на боли в ребрах.

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