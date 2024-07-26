Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар: «Они признаны официально и носят фамилию отца»

Ирина Болгар рассказала, что живет с детьми в Швейцарии. Брак с Павлом Дуровым официально зарегистрирован не был, но детей он признал.

«Дети признаны официально и носят фамилию отца», — уточнила Ирина Болгар в беседе с kp.ru.

Она добавила также, что познакомилась с Павлом Дуровым в Санкт-Петербурге, но не стала озвучивать год, в котором случилось это судьбоносное событие. Отказалась Ирина Болгар отвечать и на вопрос о том, состоит ли она сейчас в отношениях с Павлом Дуровым. Женщина заверила, что у нее есть их совместные фотографии, но разрешение на их публикацию Павел Дуров ей не дает.

Рассекретить же наличие своих детей от Дурова она решила по просьбе самих же наследников.