Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар: «Они признаны официально и носят фамилию отца»

Основатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров тщательно скрывает детали своей личной жизни. Но кое-какая информация периодически все же просачивается.
Так, например, появлялись сообщения о том, что у Дурова есть двое детей, рожденных Дарьей Бондаренко, с которой он был знаком со времен учебы в Санкт-Петербургском университете.
А не так давно в соцсети начала размещать снимки своих детей с хештегом «Дуров» некая Ирина Болгар. Женщина и не думает скрываться. Ирина Болгар дала интервью, в котором рассказала что родила от Павла Дурова дочку и двух сыновей. Лея появилась на свет в 2013 году, Даниэль и Давид в 2016 и 2017 годах соответственно.
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Ирина Болгар с дочкой и сыновьями. Фото: соцсети Ирины Болгар
Ирина Болгар рассказала, что живет с детьми в Швейцарии. Брак с Павлом Дуровым официально зарегистрирован не был, но детей он признал.
«Дети признаны официально и носят фамилию отца», — уточнила Ирина Болгар в беседе с kp.ru.
Она добавила также, что познакомилась с Павлом Дуровым в Санкт-Петербурге, но не стала озвучивать год, в котором случилось это судьбоносное событие. Отказалась Ирина Болгар отвечать и на вопрос о том, состоит ли она сейчас в отношениях с Павлом Дуровым. Женщина заверила, что у нее есть их совместные фотографии, но разрешение на их публикацию Павел Дуров ей не дает.
Рассекретить же наличие своих детей от Дурова она решила по просьбе самих же наследников.
«Они постоянно спрашивают, почему в Интернете нет никакой информации о них, а только о двух старших детях», — заявила Ирина Болгар.
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