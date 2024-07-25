Прилучный заснял, как Брутян танцует с сыном и падчерицей на Мальдивах: «Не нарушаем традицию»

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он долгое время был в браке с Агатой Муцениеце. А после развода актер встретил Зепюр Брутян, с которой уже два года живет в браке и растит сына Микаэля. От первой жены Агаты Муцениеце у него есть сын Тимофей и дочка Мия. Недавно Павел Прилучный решил всех увезти на Мальдивы. На этот раз звезда сериала «Мажор» выложил умилительное видео.
Ему удалось заснять жену, которая устроила танцы в платье цвета кофе на пирсе. Брутян держала на руках своего маленького сына. Рядом с ней танцевала Мия. Павел Прилучный тоже участвовал в веселье.
«Не нарушаем традицию: каждый год, в июле всей семьей в отпуск полным составом», – написал Павел Прилучный.
Поклонники восхитились кадрами. Многие заметили, что Микаэль подрос. Обычно супруги прячут его лицо, но на этот раз Зепюр Брутян не стала его прикрывать. Оказалось, что малыш копия отца с миниатюрным носиком.
Напомним, что Павел Прилучный судится с Агатой Муцениеце. Он намерен получить опеку над детьми.
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Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян. Фото: соцсети Павла Прилучного
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