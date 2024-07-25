Прилучный заснял, как Брутян танцует с сыном и падчерицей на Мальдивах: «Не нарушаем традицию»

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он долгое время был в браке с Агатой Муцениеце. А после развода актер встретил Зепюр Брутян, с которой уже два года живет в браке и растит сына Микаэля. От первой жены Агаты Муцениеце у него есть сын Тимофей и дочка Мия. Недавно Павел Прилучный решил всех увезти на Мальдивы. На этот раз звезда сериала «Мажор» выложил умилительное видео.

Ему удалось заснять жену, которая устроила танцы в платье цвета кофе на пирсе. Брутян держала на руках своего маленького сына. Рядом с ней танцевала Мия. Павел Прилучный тоже участвовал в веселье.