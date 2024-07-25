В Москве умерла родная сестра актрисы Нонны Мордюковой

Нонна Мордюкова умерла в 2008 году. Ее похоронили на Кунцевском кладбище рядом с могилой сына — Владимира Тихонова. А 25 июля стало известно, что умерла сестра актрисы Татьяна. Она боролась с тяжелой болезнью, но, к сожалению, не смогла ее победить. Родные отметили, что ее не стало утром.

Теперь у родных возникли разногласия по поводу похорон. Часть из них хочет, чтобы останки захоронили в одну могилу с Нонной Мордюковой. А вот дочка Татьяны Юлия выступает против этого.

На ее сторону встал певец Юлиан, который хорошо знает звездную семью. Он выразил свои соболезнования родным.

«Очень бы хотелось, чтобы ее уход не повлек за собой новые скандалы в семье легендарной актрисы. Только что разговаривал с внуком Нонны Володей Тихоновым и вдовой ее сына Наташей: они тоже выступают против того, чтобы Татьяну похоронили в одной могиле с Мордюковой. На мой взгляд, нужно похоронить в отдельной могиле», –высказался Юлиан, пишет « МК ».