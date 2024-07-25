Бывшему мужу Пелагеи Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов по ипотеке в 64 миллиона рублей

Иван Телегин много лет занимается спортом. Он даже получал награду из рук Сергея Собянина. Хоккеист в последние годы испытывает проблемы с финансами. Он стал ссориться с экс-женой Пелагеей и даже запретил ей вывозить дочку Таисию за границу. Девочка очень расстроилась в мае, когда не смогла поехать на море вместе с мамой. А теперь стало известно, что Иван Телегин скопил внушительный долг по ипотеке – 64 миллиона рублей. Ему запретили выезжать за границу.

По данным Телеграм-канала Shot, Телегина разыскивают приставы. Напомним, что роскошный особняк хоккеист купил еще вместе с Пелагеей Он находится в центре Барвихи. Там есть даже зона СПА с парной.

Однако после развода Иван Телегин перестал вносить платежи. Против него возбуждено исполнительное производство. В кредит он взял также себе иномарку за 7 миллионов рублей. Отмечается, что зарабатывать спортсмен стал в два раза меньше. В прошлом сезоне его гонорар составил 20 миллионов рублей, а вот год назад эта сумма была выше — 45 миллионов.