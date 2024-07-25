Клава Кока отметила 28-летие в ресторане с бойфрендом, родными и Мари Краймбрери

Клава Кока давно стала известной персоной. Она регулярно выступает на сцене, получает награды и зарабатывает миллионы рублей. Певица уже год состоит в отношениях с Александром Повериным. Клава Кока 23 июля отметила свой день рождения. Артистка не срывает, что устроила праздничную фотосессию. Она захотела предстать в образе невесты.

Потом Клава Кока устроила вечеринку в ресторане. Она позвала самых близких друзей и родных.

На торжество Клава Кока облачилась в необычное короткое платье со сложным дизайном. Она сделала высокий хвост и надела крупные серьги. Певица веселилась и танцевала. Кульминацией праздника стал торт. Официант принес десерт, украшенный ягодами и свечами. Клава Кока задула свечи и загадала желание.