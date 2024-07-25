Уехавший в США внук Пугачевой Пресняков задолжал коммунальным службам 41 тысячу рублей

Никита Пресняков в 2022 году уехал из России. Он решил обосноваться в США с женой Аленой Красновой. Певец не приезжает на родину. Он стал зарабатывать как режиссер клипов, а потом начал выступать в американских клубах. На этот раз выяснилось, что у Никиты Преснякова образовался долг. Никита в Москве ставил свой «Лексус» на парковку в Варсонофьевском переулке, так как он жил там в элитных апартаментах в доходном доме. Но потом Никита Пресняков перестал оплачивать парковочное место.

На внука Аллы Пугачевой подала в суд ГБУ «Жилищник Мещанского района», так как сумма долга уже составляет 41 222 рубля. Пока Никита Пресняков не выходит на связь, пишет телеграм-канал Mash.

На днях в столицу приехала жена Преснякова. Возможно, что Алена Краснова решит возникшую проблему. Напомним, что в Москве у певца Никиты Преснякова находится отец Владимир Пресняков и мачеха Наталья Подольская, а вот бабушка Алла Пугачева и мама Кристина Орбакайте уехали из страны.