Иван Янковский предстал с трехлетним сыном от Дианы Пожарской за ужином

Иван Янковский в 2023 году привлек к себе много внимания. Он снялся в сериале «Слово пацана». Актер доказал, что обладает талантом. Он спокойно относится к тому, что его сравнивают со знаменитыми родственниками. Артист счастлив в браке с коллегой Дианой Пожарской. У пары растет сын Олег, который появился на свет в 2021 году. Иван Янковский и Диана Пожарская редко показывают малыша.
Недавно Иван Янковский отправился отдыхать. Он выложил кадры, которые Диана Пожарская сделала за ужином. Актер сидел в ресторане с сыном, которого кормил с ложки мороженым.
«Я сам и я», – написал артист.
Иван Янковский с сыном. Фото: соцсети Ивана Янковского
Поклонники и друзья были поражены тому, как вырос Олег. Другие стали спорить, на кого он больше похож. Многие отметили, что сын Ивана Янковского похож на отца, но при этом унаследовал глазки от мамы.
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