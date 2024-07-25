Иван Янковский предстал с трехлетним сыном от Дианы Пожарской за ужином

Иван Янковский в 2023 году привлек к себе много внимания. Он снялся в сериале «Слово пацана». Актер доказал, что обладает талантом. Он спокойно относится к тому, что его сравнивают со знаменитыми родственниками. Артист счастлив в браке с коллегой Дианой Пожарской. У пары растет сын Олег, который появился на свет в 2021 году. Иван Янковский и Диана Пожарская редко показывают малыша.

Недавно Иван Янковский отправился отдыхать. Он выложил кадры, которые Диана Пожарская сделала за ужином. Актер сидел в ресторане с сыном, которого кормил с ложки мороженым.