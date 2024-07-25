Мирослава Карпович улетела на Мальдивы вслед за Павлом Прилучным

Мирослава Карпович прославилась, когда снялась в «Папиных дочках». Потом ей захотелось сменить сферу деятельности, поэтому она стала моделью. Лишь в личной жизни ей не везет. Мирослава Карпович обычно скрывает свои отношения. Но когда Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, она поехала с ним отдыхать. Также артист делал в ее адрес романтические жесты. При этом свои отношения Павел Прилучный и Мирослава Карпович отрицали, утверждая, что просто дружат. А потом актер женился на Зепюр Брутян.

Недавно Павел Прилучный увез детей и супругу на Мальдивы. На острове он проводит время с детьми от первого брака Тимофеем и Мией. Также Павел Прилучный и Зепюр Брутян привезли на острова сына Микаэля, которому всего год.