Мирослава Карпович улетела на Мальдивы вслед за Павлом Прилучным

Мирослава Карпович прославилась, когда снялась в «Папиных дочках». Потом ей захотелось сменить сферу деятельности, поэтому она стала моделью. Лишь в личной жизни ей не везет. Мирослава Карпович обычно скрывает свои отношения. Но когда Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, она поехала с ним отдыхать. Также артист делал в ее адрес романтические жесты. При этом свои отношения Павел Прилучный и Мирослава Карпович отрицали, утверждая, что просто дружат. А потом актер женился на Зепюр Брутян.
Недавно Павел Прилучный увез детей и супругу на Мальдивы. На острове он проводит время с детьми от первого брака Тимофеем и Мией. Также Павел Прилучный и Зепюр Брутян привезли на острова сына Микаэля, которому всего год.
Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян. Фото: соцсети Павла Прилучного
Теперь Мирослава Карпович устроила себе отпуск. Она неожиданно тоже полетела на Мальдивы. Актриса не скрывает, что проводит время на курорте. Мирослава Карпович делится снимками, на которых запечатлено, как она загорает. Артистка наслаждается красивыми пейзажами. Она каталась на яхте и наблюдала за дельфинами. Примечательно, что Мирослава проводит время не одна.
Еще в прошлом году стало известно, что звезда «Папиных дочек» нашла нового бойфренда. Именно с ним она и встречала Новый год. Своего избранника с родственниками Мирослава Карпович уже познакомила, а вот представлять его общественности не спешит.
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Мирослава Карпович. Фото: соцсети Мирославы Карпович
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