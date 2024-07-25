Сергей Безруков показал младшего сына от Анны Матисон в честь его трехлетия

Сергей Безруков не перестает сниматься в кино и играть в театре. Он является одним из самых востребованных актеров в стране. Зачастую артист работает с женой Анной Матисон. Уже восемь лет пара состоит в браке. Анна Матисон подарила Сергею Безрукову троих детей. В семье растут восьмилетняя Мария, пятилетний Степан и Василий, которому 24 июля исполнилось 3 года. В честь этого события Безруков решил поделиться новым фото с наследником.
Все свободное время актер старается посвящать семье. И во время прогулки он запечатлелся с младшим сыном. Они красовались на улице. Василий лакомился мороженным.
Сергей Безруков с сыном. Фото: соцсети Сергея Безрукова
«Васе сегодня уже три года!» – заявил Безруков.
Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что наследник актера растет копией своего отца. Напомним, что у Сергея ранее был брак с Ириной Безруковой. Они долго пытались завести детей, но даже ЭКО не смогло паре помочь.
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