Сергей Безруков показал младшего сына от Анны Матисон в честь его трехлетия

Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: Global Look Press

Сергей Безруков обнародовал редкий кадр со своим самым младшим ребенком.

Сергей Безруков не перестает сниматься в кино и играть в театре. Он является одним из самых востребованных актеров в стране. Зачастую артист работает с женой Анной Матисон. Уже восемь лет пара состоит в браке. Анна Матисон подарила Сергею Безрукову троих детей. В семье растут восьмилетняя Мария, пятилетний Степан и Василий, которому 24 июля исполнилось 3 года. В честь этого события Безруков решил поделиться новым фото с наследником. 

Все свободное время актер старается посвящать семье. И во время прогулки он запечатлелся с младшим сыном. Они красовались на улице. Василий лакомился мороженным. 

Сергей Безруков с сыном. Фото: соцсети Сергея Безрукова

«Васе сегодня уже три года!» – заявил Безруков.

Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что наследник актера растет копией своего отца. Напомним, что у Сергея ранее был брак с Ириной Безруковой. Они долго пытались завести детей, но даже ЭКО не смогло паре помочь.

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