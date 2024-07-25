Сергей Безруков показал младшего сына от Анны Матисон в честь его трехлетия

Сергей Безруков не перестает сниматься в кино и играть в театре. Он является одним из самых востребованных актеров в стране. Зачастую артист работает с женой Анной Матисон. Уже восемь лет пара состоит в браке. Анна Матисон подарила Сергею Безрукову троих детей. В семье растут восьмилетняя Мария, пятилетний Степан и Василий, которому 24 июля исполнилось 3 года. В честь этого события Безруков решил поделиться новым фото с наследником.

Все свободное время актер старается посвящать семье. И во время прогулки он запечатлелся с младшим сыном. Они красовались на улице. Василий лакомился мороженным.