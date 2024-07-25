Дженнифер Лопес устроила вечеринку в стиле «Бриджертонов» в честь своего 55-летия

Дженнифер Лопес уже давно стала известной персоной. Она в последнее время испытывает проблемы в отношениях с мужем Беном Аффлеком. Они находятся на грани развода. Актер уже съехал в другой дом. Но пока пара не торопится официально расставаться. 24 июля артистка отпраздновала свой юбилей. Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет.

Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. На этот раз ей захотелось устроить необычную вечеринку в стиле популярного сериала «Бриджертоны».

Утром Лопес предстала в пижаме из шелка и надела картонный ободок с надписью: «С днем рождения». В ее особняке уже было много цветов и огромный торт.