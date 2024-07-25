Дженнифер Лопес устроила вечеринку в стиле «Бриджертонов» в честь своего 55-летия

Дженнифер Лопес уже давно стала известной персоной. Она в последнее время испытывает проблемы в отношениях с мужем Беном Аффлеком. Они находятся на грани развода. Актер уже съехал в другой дом. Но пока пара не торопится официально расставаться. 24 июля артистка отпраздновала свой юбилей. Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет.
Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. На этот раз ей захотелось устроить необычную вечеринку в стиле популярного сериала «Бриджертоны».
Утром Лопес предстала в пижаме из шелка и надела картонный ободок с надписью: «С днем рождения». В ее особняке уже было много цветов и огромный торт.
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети Дженнифер Лопес
«Я смеялась, улыбнулась, пролила слезы, а когда увидела билборд на Таймс-сквер, я была полностью переполнена. У меня действительно самые лучшие, самые удивительные фанаты в мире», – написала Лопес.
Вечер прошел удивительно. Сначала Дженнифер Лопес облачилась в пышное платье с корсетом. Она сделала высокую прическу и макияж с акцентом на глаза. Артистка предстала на банкете, который устроила на природе. Музыканты играли на инструментах, а танцоры исполняли парные танцы. Она создала атмосферу из сериала.
Дженнифер Лопес устроила вечеринку. Фото: соцсети Дженифе Лопес
Потом Дженнифер Лопес переоделась в струящееся платье салатового цвета. Она принимала участие в представлении. Артистка даже устроила фаер-шоу. Она позировала с друзьями, танцевала, веселилась, восседала на троне и задула свечи на торте. Поклонники были впечатлены масштабами мероприятия. Многие расстроились, что на празднике не было Бена Аффлека. Это только подтвердило слухи, что супруги расстались.
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