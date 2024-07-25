24-летняя внучка Иосифа Кобзона объявила о помолвке с бизнесменом из Израиля

Иосиф Кобзон умер почти 6 лет назад. У него осталась большая семья. Певец в браке с третьей женой Нинель стал отцом сына Андрея и дочки Натальи. Наследники подарили мэтру семерых внуков. И многие из них уже стали взрослыми. Дочка Натальи Мишель Рапопорт находится за границей. Накануне она поделилась радостной новостью. Возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Внучка Иосифа Кобзона в соцсети похвасталась кольцом с бриллиантом, держа в руках букет цветов.

Избранником 24-летней Мишель стал 31-летний бизнесмен из Израиля Бен Джордж. Пара предпочитает вести достаточно закрытый образ жизни и не рассказывает о своих отношениях. Поклонники поздравили пару с радостным событием и отметили, что Мишель на фото невероятно красива. Теперь выпускница юридического факультета Оксфордского университета готовится к свадьбе.

Напомним, что отцом Мишель является австралийский юрист Юрий Рапопорт. Семья девушки живет в Лондоне. Помимо Мишель у супругов есть еще дети: дочери Идель, Арнелла-Мари и сын Ален-Джозеф.