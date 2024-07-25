Наталья Шкулева поделилась редким романтическим фото с Андреем Малаховым: «Однажды июльским вечером»

Наталья Шкулева уже давно состоит в браке с Андреем Малаховым. Они сыграли свадьбу в 2011 году в Париже. У пары растет сын Александр, которому шесть лет. В свое время телеведущий не мог утаить счастья, когда стал отцом. Своего наследника Андрей Малахов скрывает. Лишь иногда он хвастается достижениями мальчика. Также Андрей Малахов редко выходит в свет со своей женой Натальей Шкулевой. Они иногда организуют вечеринки, на которые зовут звезд. А вот летом супруги отправляются в отпуск.

24 июля Наталья Шкулева впервые за два года сделала публикацию в соцсетях. Она запечатлелась с мужем у фонтана вечером. Бизнесвумен обняла своего возлюбленного и прильнула к нему. Она была в белом платье с открытой спиной. Малахов оделся в одном стиле с женой.