Игорь Петренко частично погасил долг по алиментам перед Екатериной Климовой

Игорь Петренко уже давно развелся с Екатериной Климовой. Он был с ней около 10 лет. Актриса родила сыновей Матвея и Корнея. После расставания Игорю Петренко нужно выплачивать алименты, но он перестал это делать своевременно. В итоге у него образовался долг в 8 млн 393 тыс рублей.

Но на днях Петренко часть своего долга погасил. Он внес 596 тысяч рублей, с учетом очередной выплаты минувшего месяца по обязательствам на двух детей почти в полмиллиона рублей. Сейчас его долг по алиментам составляет 7 млн 797 тыс рублей. Игорь Петренко поставил антирекорд, так как у него самый большой долг по алиментам в 21 веке.

К слову, скоро сыновья Екатерины Климовой и Игоря Петренко станут совершеннолетними. 17-летний Матвей недавно окончил школу. В следующем году это ждет 16-летнего Корнея. Сейчас Петренко выплачивает около полумиллиона рублей в месяц. А когда Матвею исполнится 18 лет, размер алиментов станет меньше на 50%.

Ранее Игорь Петренко пытался уменьшить сумму алиментов, но это ему не удалось. Игорь Петренко востребован в своей профессии и за съемочный день может получать от 100 тыс руб до 200 тыс руб, пишет KP.RU.