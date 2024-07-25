Налоговая заблокировала счета певицы Глюк'оZы из-за долга в 263 тысячи рублей

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк'оZа, проводит время в Баку. После того, как она оказалась в центре скандала, выступив в Красноярске, певица впервые появилась на публике. На этот раз артистка вела себя как обычно и не вызвала никаких вопросов у публики.

Зато неожиданно выяснилось, что на звезду навалились новые проблемы. 22 июля Наталье Ионовой заблокировали счета в трех банках. Это произошло из-за долга, который она не оплатила.

По данным системы «БИР-Аналитик», певица не погасила налоги на сумму в 262, 817 тысяч рублей. На нее зарегистрировано ИП, которое занимается «Деятельностью в области художественного творчества».

Напомним, что ранее Наталья Ионова рассказала, что переживает тяжелый период в жизни. У артистки умерла бабушка, которая ее растила. Также с ней хочет судиться продюсер Максим Фадеев, он уже 6 лет обижен на звезду.