Беременная Арзамасова привела сына в свой родительский дом: «Будто он купается в моем детстве»

Лиза Арзамасова уже скоро снова станет мамой. Весной она рассекретила свою беременности. Этой новостью актриса обрадовала мужа Илью Авербуха, а также маленького сына Льва, которому скоро исполнится три года. Примечательно, что пока супруги не раскрывают пол будущего ребенка. Фигурист продолжает гастролировать с ледовым шоу. А вот актриса пока взяла паузу в работе. Она призналась, что врачи запретили ей совершать перелеты.
Но 24 июля Лиза поделилась новыми кадрами. Она побывала в гостях у своей мамы. Там до сих пор сохранена ее детская комната с кружевными шторами, маленькой кроватью и игрушками. Актриса предстала в голубом платье оверсайз, которое скрыло ее живот. А Лева плюхнулся на кровать.
Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
«Мое место силы навсегда — родительский дом. Там время замерло на самых счастливых моментах. Это будто шаг в волшебный портал. Самые нежные эмоции и воспоминания. Любимое девчачье — перебирать мелочовку в коробках и на полочках, где бережно хранятся мамой все мои детские «драгоценности»: любимая кукла, блокнотики, цветные стеклышки, пластмассовые колечки…
Любимое материнское — смотреть, как мой сын прыгает на моей кровати, засыпает на той подушке, на которой спала я — совсем юная. Будто он купается в моем детстве. Мы встречаемся где-то на грани миров… Знакомое чувство?» — написала Арзамасова.
Поклонники отметили, что у нее потрясающая комната. Другие посчитали, что актриса только хорошеет.
Уже скоро случится радостное событие. Лиза должна стать мамой во второй раз в конце лета.
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