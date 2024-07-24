Беременная Арзамасова привела сына в свой родительский дом: «Будто он купается в моем детстве»

Лиза Арзамасова уже скоро снова станет мамой. Весной она рассекретила свою беременности. Этой новостью актриса обрадовала мужа Илью Авербуха, а также маленького сына Льва, которому скоро исполнится три года. Примечательно, что пока супруги не раскрывают пол будущего ребенка. Фигурист продолжает гастролировать с ледовым шоу. А вот актриса пока взяла паузу в работе. Она призналась, что врачи запретили ей совершать перелеты.

Но 24 июля Лиза поделилась новыми кадрами. Она побывала в гостях у своей мамы. Там до сих пор сохранена ее детская комната с кружевными шторами, маленькой кроватью и игрушками. Актриса предстала в голубом платье оверсайз, которое скрыло ее живот. А Лева плюхнулся на кровать.