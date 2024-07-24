Беременная Арзамасова привела сына в свой родительский дом: «Будто он купается в моем детстве»

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Лиза Арзамасова показала свое место силы. Актриса выложила умилительные фото.

Лиза Арзамасова уже скоро снова станет мамой. Весной она рассекретила свою беременности. Этой новостью актриса обрадовала мужа Илью Авербуха, а также маленького сына Льва, которому скоро исполнится три года. Примечательно, что пока супруги не раскрывают пол будущего ребенка. Фигурист продолжает гастролировать с ледовым шоу. А вот актриса пока взяла паузу в работе. Она призналась, что врачи запретили ей совершать перелеты. 

Но 24 июля Лиза поделилась новыми кадрами. Она побывала в гостях у своей мамы. Там до сих пор сохранена ее детская комната с кружевными шторами, маленькой кроватью и игрушками. Актриса предстала в голубом платье оверсайз, которое скрыло ее живот. А Лева плюхнулся на кровать. 

Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

«Мое место силы навсегда — родительский дом. Там время замерло на самых счастливых моментах. Это будто шаг в волшебный портал. Самые нежные эмоции и воспоминания. Любимое девчачье — перебирать мелочовку в коробках и на полочках, где бережно хранятся мамой все мои детские «драгоценности»: любимая кукла, блокнотики, цветные стеклышки, пластмассовые колечки…

Любимое материнское — смотреть, как мой сын прыгает на моей кровати, засыпает на той подушке, на которой спала я — совсем юная. Будто он купается в моем детстве. Мы встречаемся где-то на грани миров… Знакомое чувство?» — написала Арзамасова. 

Поклонники отметили, что у нее потрясающая комната. Другие посчитали, что актриса только хорошеет. 

Уже скоро случится радостное событие. Лиза должна стать мамой во второй раз в конце лета. 

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