Дочь Александра Абдулова поступила во ВГИК на бюджет

Известный актер Александр Абдулов умер в 2008 году, поэтому не увидел, как повзрослела его дочка Евгения. Ей в этом году исполнилось 17 лет. Она окончила школу и почти все лето посвятила важному событию — поступлению в вуз. Наследница артиста сдала экзамены на высокие баллы и попыталась попасть на бюджет во ВГИК. Первое творческое испытание она прошла успешно. Евгения хочет попасть на специальность «Режиссура кино и телевидения». Она признавалась, что хочет в мастерскую режиссера Владимира Хотиненко.

24 июля стало известно, что дочка Абдулова получила на последнем туре самую высокую оценку — 100 баллов. Журналисты выяснили, что ей удалось получить одно из 15 бюджетныйх мест. По вступительным баллам она обошла всех, получив высокие оценки на внутренних испытаниях ВГИКа.

Напомним, что было всего три тура. Евгения выполняла творческие задания, писала сочинение, проходила собеседование и читала произведения наизусть. Уже в сентябре наследница Абдулова начнет свое обучение, пишет KP.RU.