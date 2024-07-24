Племянник Пугачевой заявил, что певица ни разу не видела свою внучку: «Дочка не поет ее песни»

У Аллы Пугачевой большая семья. Она не скрывает, что хорошо проводит время с друзьями. Уже больше двух лет певица живет в Израиле. Она растит двойняшек Лизу и Гарри. Но у нее также остались родные в России, с которыми она прекратила общаться. В свое время певица помогала племяннику Владиславу, который поборол тяжелую зависимость. Он полюбил бухгалтера из Казани Гузель, с которой устроил свадьбу. Уже три года они растят дочку Аллу.

Пара не ведет соцсети, чтобы не привлекать лишнего внимания. Теперь Владислав признался, что его дочка ничего не знает о своей знаменитой родственнице.

«Дочка не поет ее песни, пока только детские. Мы вообще не затрагиваем эту тему, для нас она закрыта, это тяжело. Алла Борисовна — ее единственная бабушка, но дочка ни разу ее не видела. Со стороны Аллы Пугачевой это неправильно. Она даже ни разу не поздравляла внучатую племянницу с днем рождения», — высказался племянник звезды.

Владислав отметил, что у маленькой Аллы есть вокальный талант, поэтому он намерен отдать ее в музыкальную школу. Он уверен, что такое странно поведение Пугачевой связано с влиянием на нее мужа, пишет KP.RU.