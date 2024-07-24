Елену Блиновскую оставили в СИЗО еще почти на месяц

Елена Блиновская снова отправилась в зал суда в Москве. 24 июля началось рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении блогера. Она появилась в суде в длинном платье с воротничком и цветочным принтом. В этот же день стало известно, что ей удалось оплатить часть долга по налогам на 230 миллионов рублей. Теперь сумма ее задолжности составляет 677 миллионов рублей.

Примечательно, что Елена очень хочет вернуться под домашний арест. Она не раз сетовала, что очень скучает по своим детям. Органы следствия снова просили суд продлить арест Блиновской еще на месяц по делу о неуплате налогов и легализации приобретенного преступным путем имущества. Их просьба была удовлетворена. Блиновская пробудет в СИЗО до 19 августа, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что блогерша была настойчива и пыталась убедить суд, что не собирается сбегать из страны. Она напомнила, что у нее есть дети, которых она не бросит. Елена отметила, что являеется психологом и знает, что на наследников точно влияет тот факт, что они не находятся рядом с родителями.