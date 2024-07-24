Анна Бузова призналась, что готовиться стать мамой: «Мы с Костей очень хотим детей»

Ольга Бузова уже давно пытается найти свою любовь. 38-летняя телеведущая хочет стать мамой, но только если рядом будет достойный мужчина. Пока большую часть времени она посвящает работе. А ее младшая сестра Анна уже давно состоит в отношениях с возлюбленным Константином.

Они уже купили квартиру в Москве и недавно обзавелись апартаментами в Турции. Свадьбу играть им не хочется, так как для них это не важно. Поэтому многие решили, что пара — чайлдфри.

36-летняя Анна порой хвастается стройной фигурой. Она получает комплименты. Но на днях ей оставили колкий комментарий.

«Девочки, не мечтайте о плоском животе, мечтайте о беременности и материнстве. Бузовы — плохой пример», — заявила подписчица.

Эти слова задели Бузову-младшую. Она посчитала, что навязывать свою точку зрения нельзя. Бизнесвумен уверена, что это бестактность.

«Ни в коем случае никогда не говорила и не буду говорить, как надо, что надо и кому надо — я всегда все свои соцсети веду исключительно с желанием поделиться и показать, как у меня, но выбор всегда остается за человеком», — пояснила модель.

«Мы с Костей очень хотим детей, они у нас обязательно будут. А вот злость, хамство и отсутствие элементарного воспитания — тут я сомневаюсь, что что-то возможно исправить. Жаль», — добавила Анна.