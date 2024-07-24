Екатерина Варнава рассказала, на что живет после ухода с ТВ: «Я веду частные мероприятия»

Екатерина Варнава уже давно стала известной персоной. Она участвовала в шоу Comedy Woman и была одной из самых ярких участниц. Актриса признавалась, что также вместе с Александром Гудковым писала сценарии для выступлений. Она покинула проект, а затем лишилась роли в шоу «Абсолютно нага», где блистала на сцене. Следом произошла отмена сериала «Безбашенная», где она играла. А так как звезда пережила развод с Александром Молочниковым, то впала в депрессию.

Но недавно Варнава вернулась в форму. Она рассказала, что бросила выпивку. Актриса оказалась в сложном финансовом положении. Однако она нашла выход из ситуации.

«Я веду частные мероприятия. Играю, но это вообще не вопрос денег, в спектакле «Я — Марлен», который поставил Савва Савельев с Семеном Штернбергом. Савва — исключительный режиссер, и с ним невероятно приятно и круто работать», — сказала комедиантка на YouTube-канале «Александр Соколовский».

По словам Екатерины, спектакль, в котором она участвует, идет в странах Европы. Она отметила, что ей нравится в нем участвовать. Также артистка готовиться запустить проект Drama Queen, в который вложила все свои деньги. Она надеется, что будет успешной.