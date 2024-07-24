Дочка Валерия Меладзе покрестила грудного сына Георгия

Валерий Меладзе в последние два года лишь иногда приезжает в Россию. Но ходят слухи, что он хочет вернуться. У певца в этом году случилось радостное событие. У него есть три дочки от первого брака. Одна из них — Софико — недавно впервые стала мамой. Она в июне родила сына Георгия. В роддом приезжала бывшая жена Меладзе, чтобы увидеть внука. Вскоре и сам певец был в столице, поэтому возможно, что он тоже успел познакомиться с крохой.
Накануне дочка Меладзе решила покрестить малыша. Таинство прошлом в храме. Крестной мамой стала ее сестра Арина. Она и выложила фото с таинства. Для такого случая Арина облачилась в платье в пол с цветочным принтом и покрыла голову платком. Она держала кроху на руках и кормила из бутылочки. Его лицо звездная семья пока скрывает.
Арина Меладзе с племянником. Фото: соцсети Арины Меладзе
Сама Софико ведет непубличный образ жизни. Она сыграла свадьбу с топ-менеджером Саввой Байбаковым. На торжестве выступал Меладзе. Напомним, что наследница артиста занималась ресторанным бизнесом. Она открыла заведение в центре столицы. Но пока у нее ничего не получается. Убытки от ресторана уж составили 30 миллионов рублей.
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