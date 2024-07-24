Дочка Валерия Меладзе покрестила грудного сына Георгия

Валерий Меладзе в последние два года лишь иногда приезжает в Россию. Но ходят слухи, что он хочет вернуться. У певца в этом году случилось радостное событие. У него есть три дочки от первого брака. Одна из них — Софико — недавно впервые стала мамой. Она в июне родила сына Георгия. В роддом приезжала бывшая жена Меладзе, чтобы увидеть внука. Вскоре и сам певец был в столице, поэтому возможно, что он тоже успел познакомиться с крохой.

Накануне дочка Меладзе решила покрестить малыша. Таинство прошлом в храме. Крестной мамой стала ее сестра Арина. Она и выложила фото с таинства. Для такого случая Арина облачилась в платье в пол с цветочным принтом и покрыла голову платком. Она держала кроху на руках и кормила из бутылочки. Его лицо звездная семья пока скрывает.