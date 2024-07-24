Эмин Агаларов появился со своей женой Аленой Гавриловой и детьми на Dream Fest в Баку

Эмин Агаларов уже давно выступает на сцене. Он также занимается своим бизнесом. В последнее время певец много времени проводит в Баку. Там он развивает часть своего бизнеса. А недавно в столице Азербайджана состоялось открытие фестиваля Dream Fest. На ковровой дорожке красовались российские селебрити, в том числе Ани Лорак с дочкой. А вот Эмин приехал со своей семьей. Он не так давно сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой. Они захотели снова узаконить отношения после того, как помирились.

Его избранница подчеркнула точеную фигуру и длинные ноги, надев мерцающее нюдовое мини-платье. Она дополнила образ лодочками в тон. Алена была на голову выше возлюбленного.