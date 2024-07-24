Эмин Агаларов появился со своей женой Аленой Гавриловой и детьми на Dream Fest в Баку

Эмин Агаларов уже давно выступает на сцене. Он также занимается своим бизнесом. В последнее время певец много времени проводит в Баку. Там он развивает часть своего бизнеса. А недавно в столице Азербайджана состоялось открытие фестиваля Dream Fest. На ковровой дорожке красовались российские селебрити, в том числе Ани Лорак с дочкой. А вот Эмин приехал со своей семьей. Он не так давно сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой. Они захотели снова узаконить отношения после того, как помирились.
Его избранница подчеркнула точеную фигуру и длинные ноги, надев мерцающее нюдовое мини-платье. Она дополнила образ лодочками в тон. Алена была на голову выше возлюбленного.
Эмин Агаларов с Аленой Гавриловой. Фото: соцсети Алены Гавриловой
Также Агаларов вывел на ковровую дорожку своих детей от первого брака с Лейлой Алиевой. С ним позировали близнецы Али и Микаил, которым по 16 лет, а также дочь Амина.
А вот свою младшую наследницу от Гавриловой он брать с собой не стал. Певец пока крайне редко показывает малышку Афину. Однако дочка находится в Баку.
Поклонники восхитились тем, как выросли дети артиста. Многие считают, что сыновья растут копиями своего отца.
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Эмин Агаларов с детьми. Фото: соцсети Эмина Агаларова
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