Ани Лорак в предстала на Dream Fest в Баку со своей повзрослевшей дочкой: «Хочу, чтобы мама была здорова!»

Ани Лорак. Фото: соцсети Ани Лорак

Ани Лорак оделась в одной гамме с Софией, приехав на мероприятие в столицу Азербайджана.

Ани Лорак уже давно стала известной исполнительницей. Она регулярно выступает на сцене. В свои 45 лет артистка делает все, чтобы оставаться в форме. Она также состоит в отношениях с тренером по йоге Исааком Вижраком. От первого брака у певицы есть дочка София, которой 13 лет. На этот раз звезда отправилась в Баку. Она посетила открытие Dream Fest. Лорак на публике предстала в черном силуэтном платье в пол с разрезом по всей длине. 

Вместе с ней появилась на фестивале дочка. София облачилась в платье с юбкой клеш и длинными рукавами. Свой лук она дополнила массивными ботинками. Они выбрали одну цветовую гамму. 

Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети Ани Лорак

На мероприятии Лорак похвасталась, что наследница тянется к музыке. Она не скрывает, что София даже пишет музыку. А девочка отметила, что с трепетом относится к своей маме. 

«У меня мечта, чтобы моя мама была всегда была здорова. Если ей будет хорошо, то и мне будет хорошо», — поделилась она с Woman.ru.

Поклонники поразились тому, как выросла София. Многие также отметили, что ее внешность изменилась. Она стала копией своей мамы. 

«Близняшки», — заявил Артем Качер. 

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