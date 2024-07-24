Ани Лорак в предстала на Dream Fest в Баку со своей повзрослевшей дочкой: «Хочу, чтобы мама была здорова!»

Ани Лорак уже давно стала известной исполнительницей. Она регулярно выступает на сцене. В свои 45 лет артистка делает все, чтобы оставаться в форме. Она также состоит в отношениях с тренером по йоге Исааком Вижраком. От первого брака у певицы есть дочка София, которой 13 лет. На этот раз звезда отправилась в Баку. Она посетила открытие Dream Fest. Лорак на публике предстала в черном силуэтном платье в пол с разрезом по всей длине.

Вместе с ней появилась на фестивале дочка. София облачилась в платье с юбкой клеш и длинными рукавами. Свой лук она дополнила массивными ботинками. Они выбрали одну цветовую гамму.