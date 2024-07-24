Ани Лорак в предстала на Dream Fest в Баку со своей повзрослевшей дочкой: «Хочу, чтобы мама была здорова!»

Ани Лорак уже давно стала известной исполнительницей. Она регулярно выступает на сцене. В свои 45 лет артистка делает все, чтобы оставаться в форме. Она также состоит в отношениях с тренером по йоге Исааком Вижраком. От первого брака у певицы есть дочка София, которой 13 лет. На этот раз звезда отправилась в Баку. Она посетила открытие Dream Fest. Лорак на публике предстала в черном силуэтном платье в пол с разрезом по всей длине.
Вместе с ней появилась на фестивале дочка. София облачилась в платье с юбкой клеш и длинными рукавами. Свой лук она дополнила массивными ботинками. Они выбрали одну цветовую гамму.
На мероприятии Лорак похвасталась, что наследница тянется к музыке. Она не скрывает, что София даже пишет музыку. А девочка отметила, что с трепетом относится к своей маме.
«У меня мечта, чтобы моя мама была всегда была здорова. Если ей будет хорошо, то и мне будет хорошо», — поделилась она с Woman.ru.
Поклонники поразились тому, как выросла София. Многие также отметили, что ее внешность изменилась. Она стала копией своей мамы.
«Близняшки», — заявил Артем Качер.
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