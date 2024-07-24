Мама невесты 62-летнего Григория Лепса пытается отговорить ее от свадьбы

Григорий Лепс уже давно стал популярным исполнителем. Он регулярно появляется на сцене. Артист не скрывает, что хорошо зарабатывает, но мечтает иметь столько денег, чтобы их хватило на достойную жизнь. В этом году певец представил всем невесту Аврору Киба. Она оказалась 18-летней студенткой. Многие сомневались, что между ними действительно роман. Но Аврора похвасталась помолвочным кольцом и заявила, что хочет создать семью. А Лепс рассказал, что у него серьезные намерения, но избранница пока к нему присматривается.

На этот раз в окружении 62-летнего певца раскрыли подробности его романа с молодой избранницей. По их словам, артист действительно намерен жениться. А вот родные Авроры пока этому препятствуют.

«Мама девочки против свадьбы. Не знает она, что с дочкой делать! Девочка сильно влюбилась. Родители богатые, все у них есть. Аврора, кстати, тоже поет, но пиар ей не нужен. К пению она относится как к хобби. Сейчас мама пытается отговорить дочь от свадьбы, не разрешает Авроре переезжать в дом к Лепсу. Она, может, и не против такого зятя, но ее очень смущает разница в возрасте», — цитирует свой источник KP.RU.

Журналисты узнали, что Григорий приметил юную красавицу, так как она его соседка. У артиста есть вилла в Форте-деи-Марми. Рядом живут родители Авроры, которые являются богатыми людьми. 54-летний папа студентки Илья Беляков сделал состояние на продаже недвижимости.