Жена Константина Эрнста показала подросших детей на отдыхе

Софья Эрнст уже 10 лет состоит в отношениях с Константином Эрнстом. Она подарила избраннику троих детей: дочка Эрика родилась в 2016 году, потом спустя год появилась дочка Кира и в 2020 году родился сын Лев. Обычно супруги редко показывают своих наследников. Они предпочитают вдвоем появляться на светских мероприятиях. Но этим летом жена Константина Львовича отправилась отдыхать на море. Она поделилась кадрами с курорта.
На фото младшего сына Софья держит на руках, а дочери Эрика и Кира сидят рядом с ней. Они любовались закатом на побережье. Жена Эрнста была в длинном платье и с распущенными волосами.
Софья Эрнст с детьми. Фото: соцсети Софьи Эрнст
«Сладко спала, вкусно ела, много читала, красиво гуляла. Отпуск — то чего долго ждешь, а потом он так быстро заканчивается», — написала она.
Осталось в секрете, где актриса провела отпуск. Она не стала называть место, но поклонники заподозрили, что семья посетила Абхазию. На фото нет Константина Львовича, но не исключено, что он был с семьей. Поклонники восхитились тем, как выросли дети.
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