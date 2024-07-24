Жена Константина Эрнста показала подросших детей на отдыхе

Софья Эрнст уже 10 лет состоит в отношениях с Константином Эрнстом. Она подарила избраннику троих детей: дочка Эрика родилась в 2016 году, потом спустя год появилась дочка Кира и в 2020 году родился сын Лев. Обычно супруги редко показывают своих наследников. Они предпочитают вдвоем появляться на светских мероприятиях. Но этим летом жена Константина Львовича отправилась отдыхать на море. Она поделилась кадрами с курорта.

На фото младшего сына Софья держит на руках, а дочери Эрика и Кира сидят рядом с ней. Они любовались закатом на побережье. Жена Эрнста была в длинном платье и с распущенными волосами.