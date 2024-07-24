Принц Уильям получил за год доход в размере 30 миллионов долларов

Принц Уильям стал первым наследником престола. Он взял на себя большую часть обязанностей, когда у короля Карла III нашли рак простаты. Также заболела жена принца Уэльского Кейт Миддлтон, поэтому и хлопоты о детях легли на его плечи. Он особенно много ездит на официальные встречи в последнее время.

В 2023 году ему удалось хорошо обогатить семью. Он заработал 30 миллионов долларов от своего поместья Корнуолл, которое он унаследовал от отца после того, как тот взашел на престол в 2022-м. Об этом пишет Page Six.

При этом за предыдущий период поместье принесло принцу Уильяму всего 7,6 миллиона долларов.

Благодаря заработку он может содержать свою семью. Отметим, что Миддлтон сейчас лечится и проходит курс химиотерапии.

Уильям и Кейт также заботятся о детях. Они воспитывают принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Они учатся в престижном заведении. Также у королевской семьи есть разные дополнительные расходы.