Виктория Боня заявила, что разочаровалась в Саше Стоуне: «Не умеет себя вести достойно»

Виктория Боня является известной персоной. Она давно живет в Монако и растит дочку Анджелину. В 44 года телеведущая следит за внешностью и делает все, чтобы оставаться молодой. Недавно она приняла участие в шоу «Выжить в Дубае». Там у нее случались конфликты с другими участниками своей команды.

Она дважды отправлялась на малые испытания. В итоге светская львица покинула проект, проиграв девушке из народной команды. При этом звезда не расстроилась.

На этот раз Боня появилась в шоу «УТРО.ТНТ», где раскрыла подробности своего нового опыта в реалити. Она призналась, что в Дубае было много буллинга. Телеведущая считает, что ребятам в проекте нужно быть помягче. Она отметила, что представляла себе другую игру. Также светская львица рассказала, что уже смотря шоу по телевизору узнала, что о ней высказывались плохо. Публично Виктория критиковала только Сашу Стоуна, который был на съемках с Надей Сысоевой, а потом они расстались.

«Было много разочарований вот в этот самый момент. Не в человеке, а в его поступках. И, также, вот молоденький этот Саша Стоун, которого я видела в первый раз в своей жизни, который на самом деле годится мне в сыновья, потому что ему двадцать с чем-то лет (у меня ребенок мог быть такого возраста), который не умеет проявляться рядом с женщинами, не умеет себя вести достойно. Казалось бы, вот такой симпатичный парень, который мог бы показывать пример, мог быть русским Джеймсом Бондом, но вот не сложилось. Опять же спишем это на какую-то игру, возраст», – высказалась Виктория.

Она также отметила, что не перешла в народную команду, так как не привыкла сдаваться и идти легкими путями.