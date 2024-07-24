Петросян назвал Степаненко ведьмой из-за новых судов за наследство подруги

Елена Степаненко долго судилась с Евгением Петросяном, когда они решили развестись. Им пришлось делить десятки миллионов рублей. А теперь артистка снова судится, но уже из-за наследства своей подруги Натальи Магола, которая умерла, но оставила ей по завещанию элитные квартиры в Сочи с видом на Черное море. Но с этим не согласна сестра покойной Лариса, которая подала в суд на звезду. Родственница Магола отмечает, что Степаненко даже не выразила соболезнования и пока не пытается связаться с родными своей подруги.

На ситуацию уже отреагировал Петросян. Он недоволен тем, как ведет себя его бывшая жена.

«Зато Евгений Ваганович звонил, посочувствовал из-за судов. Говорит про бывшую жену, она ведьма натуральная (цитата)!», — сказала Лариса.

Отмечается, что Степаненко может получить элитные квартиры и место для машины в Сочи. Рыночная стоимость такой недвижимости без ремонта начинается от 35 млн рублей. Но артистка даже не была на похоронах подруги.

Родные Натальи отмечают, что она в последние месяцы жизни болела и хотят признать завещание недействительным, пишет KP.RU.