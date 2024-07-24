Вдова Децла ответила на слухи об инсценировке смерти рэпера: «Он был достаточно ленив»

Кирилл Толмацкий, которого многие знали под псевдонимом Децл, неожиданно умер в Ижевске в 2019 году. Он находился в одном из местных заведений, когда почувствовал себя плохо. Врачи не смогли его спасти. Вдова рэпера Юлия Киселева, которая родила от него сына Антония, все эти годы не давала интервью и никак не комментировала трагедию. У нее возникали ссоры с отцом артиста. Но на этот раз она пообщалась с Ксенией Собчак. Вдова звезды призналась, что ей даже не дали увидеть тело Децла, когда он умер.

Телеведущая вспомнила, что сам рэпер в интервью не раз говорил, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет. И так вышло, что умер он в 35 лет, поэтому ходит много разговор о мистификации смерти Децла. Фанаты часто обсуждают эту тему и верят, что он жив.

«Я бы могла сказать: «Надо думать, что говоришь». И добавить от себя ту таинственную деталь, которую слышала только я, но у меня от нее до сих порой волосы шевелятся. Кирилл выпустил в 2018 году альбом своих лучших треков, перезаписанных с живыми инструментами, он прошел без внимания. И он однажды произнес фразу: «Я выпустил альбом и я считаю, что выпустил лучший альбом в своей жизни. И никто его не замечает. Ну я не знаю, что мне еще сделать, что мне нужно — умереть, чтобы меня заметили?» Вот вам дополнительная мистическая деталь ко всем глупостям, которые он болтал в 20 с небольшим лет, естественно не собираясь умирать или что-то инсценировать. Он был достаточно ленив, чтобы что-либо делать. Даже собственную свадьбу мы не инсценировали хотя могли», — высказалась Юлия в передаче «Осторожно, Собчак».