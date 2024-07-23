Глюк'оZа готова петь на корпоративах за пять миллионов рублей после скандала в Красноярске

Наталья Ионова снимается в кино и выступает на сцене, используя псевдоним Глюк'оZа. Она оскандалилась, выступив в Красноярске. Певица странно себя вела, что вызвало шквал негодования у публики. Многие заподозрили, что она употребила алкоголь или запрещенные вещества. Артистка сначала молчала, а потом объяснила, что ей пришлось начать пить антидепрессанты. Она отметила, что переживает смерть любимой бабушки. Также для нее стало ударом то, что Максим Фадеев на нее затаил обиду и хочет судиться.

Теперь стало известно, что Глюк'оZа готова петь на корпоративах. Она просит за выступление пять миллионов рублей, хотя еще в апреле стоимость была 2 миллиона рублей.

Команда певицы принимает заявки на частные выступления и уже заполняет график на осень. По данным Телеграм-канала Mash, Ионова составила свой райдер, в котором передвигаться готова только Mercedes-Benz S-класса, летать в бизнес-классе и жить в лучшей гостинице в городе. В гримерке должен быть коньяк, но заходить к ней никто не имеет права.

Отмечается, что у певицы есть технический райдер на 600–700 тысяч рублей, а бытовой более скромный — до 70 тысяч.