Мошенники потратили неделю, чтобы «развести» Эдварда Радзинского на 45 млн рублей

Эдвард Радзинский недавно столкнулся с неприятной ситуацией. Ему стали звонить мошенники. Неизвестный человек предложил ему обновить информацию на «Википедии», так как она якобы будет монетизироваться. Писатель предложение отклонил, но другой звонок его насторожил. Ему позвонили лже-сотрудники «Центробанка» и предупредили, что с ним свяжется ФСБ. И вскоре со скрытого номера ему позвонил человек, который представился старшим следователем и стал предупреждать, что мошенники могут забрать все деньги с его счетов.

Злоумышленники целую неделю потратили на разговоры с Радзинским. С 9 по 15 июля от имени «органов» писателю рассказывали про некие уголовные дела, даже в отношении звезд, которые не поверили «людям в погонах», в результате чего их деньги со счетов ушли в другие руки. Потом Эдвард Станиславович все же нашел время, чтобы съездить в банк и снять деньги. Сотрудники подвоха не заподозрили, так как он сказал, что крупная сумма нужна на покупку квартиры.

А позже уже домой к писателю приехал молодой парень, «доверенное лицо Центробанка», и забрал сумку с 45 млн рублей. Он обещал сохранить все деньги. 17 июля к Радзинскому домой приехали сотрудники полиции. KP.RU сообщает, что они задержали курьера в рамках спецоперации по другому делу.

«19-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На контроле не только привлечение его к уголовной ответственности, но и установление личностей его соучастников», — пояснили в прокуратуре Москвы.