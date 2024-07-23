Кристина Орбакайте приехала с мужем и повзрослевшей дочкой Клавой в Италию

Кристина Орбакайте. Фото:  Global Look Press

Кристина Орбакайте после Перу продолжила путешествовать с семьей.

Кристина Орбакайте каждое лето старается устраивать незабываемые поездки. На этот раз она успела слетать в США, где учится ее дочка Клава, а потом давала гастроли в Израиле. После этого певица снова встретилась с наследницей и мужем Михаилом Земцовым. Они уже побывали в Перу, где взбирались на горы. А теперь артистка оказалась с семьей в Италии. 

Она выложила кадры из поездки, где позировала на фоне природы в Мерано.

На одном из кадров Кристина предстала в кроссовках и лосинах. Она стояла вместе с 12-летней наследницей, которая уже стала выше мамы. Певица любовалась пейзажами. Потом она засняла Земцова, который тоже был облачен в спортивный наряд, взбирался по горе и пил из ручья. 

Поклонники поразились тому, как выросла Клава. Многие считают, что она очень похожа на папу. 

Ходят слухи, что вскоре Орбакайте приедет в Юрмалу, где находится ее мама Алла Пугачева. Примадонна туда привезла двойняшек Лизу и Гарри. До конца лета артистка не планируют покидать Латвию, где арендует особняк. 

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