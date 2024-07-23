Лужина призналась, что ее квартира в Болгарии стала бесполезной: «Вместо отдыха получаем траты»

Лариса Лужина много лет снималась в кино. Актриса не скрывает, что купила квартиру в Болгарии, чтобы там могли отдыхать ее внуки. У нее есть сын Павел, который подарил ей троих внуков: Даниила, Матвея и Прохора. Однако за последние годы за границей жизнь подорожала. Более того, звезда сетует, что уже год не ездила туда, так как дорога стала тяжелой, а также дорогой. Она считает такие траты бессмысленными, поэтому теперь отдыхает в Сочи.

«Виза сейчас стоит 40 тысяч рублей. Я что, сумасшедшая, за такие деньги ее покупать? Да и дорога стала очень сложной. Раньше были прямые рейсы: три часа в самолете и ты уже на море. А сейчас нужно лететь до Стамбула. Потом платить 200 евро, чтобы добраться до Бургаса», — пояснила Лужина.

Также она негодует из-за того, что квартира пустует и при этом тянет из нее деньги. Сдавать ее актриса не хочет, так как опасается, что жильцы могут испортить хорошую мебель. Поэтому артистка оплачивает коммунальные услуги и все налоги. Она не скрывает, что это дорого, но пока Лариса не соглашается продавать эту недвижимость.

«Коммуналка там дороже стоит, чем у нас. И с каждым годом становится дороже и дороже. В прошлом году нужно было заплатить 1100 евро. В эту сумму входили и налог, и коммуналка. Сейчас уже повыше», — рассказала она « МК ».