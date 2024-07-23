Гоген Солнцев сообщил, что сотрудники опеки пришли к его жене: «В этот раз не получилось изъять Ванечку»

Гоген Солнцев часто оказывается в центре внимания из-за личной жизни. Раньше он был в отношениях с пенсионеркой Екатериной Терешкович. Шоумен часто ловил ее за выпивкой, поэтому в итоге они расстались. Актер женился на ее дочке Полине, а в этом году у пары родился сын Иван. Сначала казалось, что Гоген наслаждается идиллией, но недавно у него дома разгорелся скандал. Он застал супругу с другим мужчиной на кухне. По его словам, они выпивали, а ребенок был голодным и грязным.

На этот раз Гоген даже подал заявление в полицию, так как новый друг Полины выбил ему зуб. А своей жене он пригрозил, что отберет у нее сына. Шоумен сообщил, что сотрудники опеки уже приходили к ней, но пока не забрали малыша.

«Вызвал все службы, чтобы они оказали помощь Полине! Ребенка не кормит, он постоянно плачет. Соседи мне каждый день звонят! Мне тяжело принимать тот факт, что она такая безответственная. Вместо того, чтобы показать ребеночка скорой помощи, опеке, полицейским, она просто пьяная начала грубить службам, снимая все на камеру. Если бы сразу открыла дверь, ее бы никто не стал взламывать. Я хочу обратиться к тебе Полина: ты зря шутишь со мной! Я не оставлю тебе ребенка! Ты подвергаешь жизнь и здоровье сына угрозе. В этот раз не получилось изъять Ванечку, скоро суд, и тогда ты, уже лишенная родительских прав, больше не сможешь издеваться над сыном!» — объявил он в соцсетях.

На этот раз пользователи Сети встали на сторону Солнцева. Многие переживают за ребенка. Другие считают, что сам актер неуравновешенный, поэтому ему сложно доверить воспитание малыша. Терешкович тоже не сможет заботиться о внуке, так как она лечится от зависимости и находится в клинике.