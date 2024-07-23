Клава Кока предстала в свадебном платье в свой день рождения: «Принимаю поздравления»

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Долгое время она искала свою вторую половинку. Певица даже рискнула устроить шоу, где за ее внимание боролись парни. Она осталась с Александром Повериным. Артистка не так давно отметила первую годовщину совместной жизни. Несмотря на то, что она мечтает стать мамой, пока звезда не торопится заводить ребенка. Но 23 июля она неожиданно предстала в свадебном образе. Новые фото блондинка выложила в Сеть 23 июля.

На этот раз Клава облачилась в короткое свадебное платье в стиле бэби-долл. Лук дополнили чулки с подвязками, а также перчатки и фата. Певица сделала стильную укладку и яркий макияж с акцентом на глаза.