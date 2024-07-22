Самойлова рассказала, что психолог помог ей справиться с подростковым поведением дочки

Оксана Самойлова прославилась, как бизнесвумен. Она давно состоит в браке с Джиганом. Рэперу она подарила четверых детей. Оксана не скрывает, что хочет родить пятого ребенка. Отметим, что Ариелле уже скоро будет 13 лет. Самойлова жалуется, что подростковый возраст сложный. Лея, Майя и Давид пока не создают проблем родителям. Она поделилась своими переживаниями в передаче «Дерзкая готовка». По словам бизнесвумен, ей стало легче, когда психолог объяснила, почему все это происходит с Ариелой.

«Дети занимаются с психологом. Я уже в процессе с ней выясняю какие-то моменты по поводу своих детей», – отметила Оксана.

«Ариелла в подростковом возрасте. Это ужас! Это пытка! Это кошмар! Это твой ребенок, но как будто не твой. Ты вроде хочешь его любить, а не можешь. У тебя вечно на любое ее действие, особенно косячное, ва-а-а-а! Я обсуждала с психологом эту тему. Ну как, почему она все делает назло? Она говорит, что у каждого человека должен быть баланс условно положительных и отрицательных эмоций в голове, в сознании. У детей, особенно из благополучных семей недостаток негативных эмоций в сознании. И они с помощью косяков своих же добавляют себе для баланса вот эту всю историю. Наша задача, как родителей, осознавать, что они делают это не назло родителям. Они даже не осознают, что они хотят. Это просто так природой устроено», – пояснила звезда.

По словам Самойловой, слова психолога ей помогли. Она смогла отпустить ситуацию и спокойно реагировать на поступки дочки.